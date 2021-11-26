Киев, 26 ноября, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Украине придётся закупать электроэнергию у Белоруссии в случае нехватки, и это правильно. Однако СМИ устроили по этому поводу медиавойну, заявил украинский президент Владимир Зеленский 26 ноября на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он осудил некоторые украинские телеканалы за критику такого импорта. По словам Зеленского, Россия не поставляет Украине уголь, и какому-то украинскому городу энергии может не хватить.

«А если будет не хватать на какой-то город? Как нельзя? А как по-другому?» — заявил украинский лидер и добавил, что иного выхода, помимо покупки электроэнергии у Белоруссии, нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство энергетики Украины заявляло о достаточном запасе угля для прохождения отопительного сезона и возможностях для его импорта. Но позже в ведомстве заявили, что угля не хватит, и Украина стала закупать белорусскую электроэнергию.

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