Уфа, 26 ноября, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Свыше 600 литров спиртосодержащей жидкости и более 160 литров алкогольной продукции без маркировки изъяли у подозреваемого в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба МВД по региону.

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Сообщается, что в республике возбудили дело в отношении 67-летнего мужчины, зарегистрированного в городе Москве и проживающего в городе Салавате. Его заподозрили в незаконном обороте алкогольной продукции.

Отмечается, что в рамках расследования этого дела стражи порядка провели обыски по месту регистрации и месту жительства подозреваемого. В результате в городе Салавате они изъяли свыше 660 литров спиртосодержащей жидкости и более 160 литров алкогольной продукции без маркировки. Кроме этого были изъяты поддельные акцизные марки, свыше 1,5 млн рублей, которые предположительно были получены от незаконной деятельности.

В настоящее время расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии перекрыли канал сбыта нелегального спиртного.