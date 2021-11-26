Русе, Болгария, 26 ноября, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Аэропорт крупнейшего в регионе Дуная болгарского города Русе полностью готов к возобновлению приема гражданских воздушных судов. Об этом 26 ноября заявила служебный министр экономики Болгарии Даниела Везиева, передает Радио Болгария.

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По словам Д. Везиевой, в настоящее время завершаются последние ремонтные работы в здании терминала, и проводится тестирование взлетно-посадочной полосы.

«Открытие аэропорта будет способствовать развитию контактов между Северной и Южной частями страны в сфере экономики и туризма, — резюмировала, в частности, она. — Кроме того, не исключено, что эта структура привлечет внимание потенциальных инвесторов из других государств Европейского союза».

Как подчеркнула министр, в течение ближайших двух лет внутренние авиарейсы в Русе не будут приносить прибыли, однако в дальнейшем аэропорт «докажет свою рентабельность».

Как ожидается, первые гражданские самолеты Русе примет уже в феврале 2022-го года. Предполагается, что билеты на основное направление «Русе — София» будут стоить около 35 евро.

Напомним, аэропорт Русе «Штрыклево» был открыт в 1967 году как тренировочная база ВВС страны. До 1998-го года наряду с военными самолетами он обслуживал внутренние пассажирские рейсы.