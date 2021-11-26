Москва, 26 ноября, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Победе над бедностью все-таки быть. Минтруд России провел работу над ошибками и нашел тактику победы над бедностью, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт информационно-аналитического центра компании Hamilton Антон Гринштейн.

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«Именно тактику, потому что стратегия остается прежней, это изменения в методологии подсчета уровня бедности, как говорится «ловкость рук и никакого мошенничества».

И так в Минтруда видимо поняли, что погорячились с новой методикой определения бедности, которая заработала в России с 2021 года.

Согласно ей «граница бедности» или прожиточный минимум, была привязана к медианному доходу и назначалась на уровне 44,2% от его величины.

Очевидно, что при такой методике расчета, «граница бедности» будет всегда подниматься вслед ростом медианного дохода, так как это середина между 50% граждан РФ, получающих больше этой величины и 50%, получающих меньше.

С такой методикой подсчета, без трансформации экономики, быстро победить бедность в России не удастся, поэтому нужно взять отстающую от роста медианных доходов величину и уже от нее отсчитывать границу бедности.

Минтруда, со знанием дела, предлагает взять значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года (11,3 тыс. рублей) и уже к нему, с помощью Росстата, ежеквартально плюсовать общий уровень инфляции.

Вот тут, наверное, и начинается самое интересное, потому что если брать расчет «границы бедности» по методике, которая действует с 2021 года, то при медианном доходе российских граждан в 2020 году в 32,4 тыс. рублей, она оказывается на уровне 14,3 тыс. рублей, а не 11,3 тыс. рублей по вновь предлагаемой методике.

Как говорится, почувствуйте разницу, то есть если применить самую новую методику, которую предлагает Минтруд, то окажется что в решении вопроса бедности, даже с учетом 8-процентной индексацией на инфляцию новой границы бедности в 11,3 тыс. рублей, мы уже значительно продвинулись в 2021 году. Продвижение статистическое, но не пропадать же таким успехам зря.

Есть в нововведениях и гарантия победы над бедностью в будущем. Этот механизм, вероятно, будет работать следующим образом, по предлагаемым Минтрудом изменениям, граница бедности в России в 11,3 тыс. рублей будет повышаться на уровень общей инфляции.

А заработные платы, как основа доходов граждан, на которых потом и считается медиана, а значит и уменьшение бедности, будут расти на величину реальной инфляции, которую можно назвать наблюдаемой.

То есть граждане ходят в магазины, видят рост цен и ретранслируют его в желаемые заработные платы. А официальный, общий уровень инфляции, по которому будет считаться граница бедности, будет естественно подниматься на меньшую величину.

В итоге разница в росте наблюдаемой инфляции и официальной, хотя бы в 2 п.п. будет сопоставимо уменьшать и уровень бедности. Придумано отлично.

Если предложения Минтруда будут приняты и вступят в силу, вопрос «победы» над бедностью в России, можно будет считать решенным», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, методику оценки уровня бедности в России следует изменить — ввести «границу бедности» с учётом инфляции, заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения РФ.

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