Сеул, 26 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Южная Корея предоставит Индии кредитные средства в размере $170 млн на создание интеллектуальной транспортной системы на 701-км автомагистрали Мумбаи-Нагпур. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства финансов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, помощь будет оказана через Фонд экономического развития и сотрудничества (EDCF).

Известно, что правительство Южной Кореи приняло решение о предоставлении кредитных средств в связи с важностью логистического проекта, а также с целью укрепления экономического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея предоставит Бангладеш кредитные средства в размере $100 млн для борьбы с коронавирусом.

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