Сочи, Краснодарский край, 26 ноября, 2021, 14:56 — ИА Регнум. В 2022 году дипломатическим отношениям России и Азербайджана исполнится 30 лет. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин, Алиев и Пашинян

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«На следующий год у нас 30 лет установления дипломатических отношений. Это, безусловно, такая веха, которую мы, наверное, должны будем как-то отметить соответствующим образом», — заявил Путин.

«В этой связи хотел бы сказать, что наше стратегическое партнёрство развивается весьма успешно. Достаточно сказать, что несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в экономике с этим связанные, всё-таки в этом году за 9 месяцев текущего года объём товарооборота увеличился у нас на 11%. Это хороший показатель», — указал он.