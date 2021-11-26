Красногорск, 26 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. С начала 2021 года в тепличных хозяйствах Подмосковья собрали свыше 90 тыс. тонн овощных культур. Об этом 26 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Теплицы Белогорья В теплице

«На сегодняшний день валовый сбор овощей закрытого грунта в хозяйствах Подмосковья составляет 91,5 тыс. тонн. В теплицах собрано более чем на 8,2 тыс. тонн больше показателей за аналогичную дату прошлого года», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, на территории Подмосковья произвели свыше 58,2 тыс. тонн огурцов, 32,4 тыс. тонн томатов и порядка 1 тыс. тонн других овощных культур. В рейтинге российских регионов по валовому сбору овощей в зимних теплицах Московская область с начала 2021 года занимает второе место.