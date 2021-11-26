Тбилиси, 26 ноября, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в городах Батуми и Зугдиди 26 ноября задержали шестерых участников акций протеста. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным ведомства, в Зугдиди за неподчинение стражам порядка задержали двух человек, а в Батуми — четырёх. Им предъявлены обвинения в совершении административных правонарушений.

«МВД, ответственное за поддержание правопорядка, призывает организаторов акций, политических лидеров и собравшихся граждан соблюдать во время собраний закон и подчиняться законным требованиям полиция», — говорится в сообщении.

Напомним, в Зугдиди и Батуми 26 ноября члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) пытались помешать депутатам городских собраний принять бюджеты на 2022 год. Оппозиционеры требовали оставить этот вопрос для депутатов горсбраний нового созыва, которые получат полномочия с 3 декабря. Несмотря на попытки помешать и сорвать собрания, бюджеты были приняты в обоих городах.