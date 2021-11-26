Чебоксары, , 14:52 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении рецидивиста, которого обвинили в попытке изнасилования. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Лес Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал 46-летний мужчина, который освободился из мест лишения свободы в мае 2021 года. По данным правоохранителей, около полуночи 30 июня 2021 года в лесопосадке вблизи микрорайона Байконур он напал на ранее незнакомую 21-летнюю девушку.

«Угрожая убийством, он затащил её в кусты, где сорвал одежду и попытался изнасиловать, но девушка смогла отбиться имеющимися предметами и убежать», — говорят в следственном управлении.

Злоумышленник находится под стражей. Ему инкриминируют покушение на изнасилование (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и совершение кражи (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Дело рассмотрит Московский районный суд Чебоксар.

В управлении отмечают, что фигурант уголовного дела неоднократно судим, в том числе за изнасилования. За решёткой он провёл более 20 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах задержан 74-летний мужчина, которого подозревают в совершении 24 ноября 2021 года сексуальных преступлений в отношении двух школьниц.

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