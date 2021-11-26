Минск, , 14:52 — REGNUM Польша разрушила все отношения с Белоруссией и «растоптала все международные договоры». Об этом 26 ноября в ходе пресс-конференции в лагере беженцев в транспортно-логистическом центре в Брузгах на границе с Польшей заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Белорусский лидер добавил, что польская сторона провоцировала Минск, когда применяла слезоточивый газ и светошумовые гранаты против нелегальных мигрантов.

«Они меня провоцировали. Они думали, что мы ответим силой, мы сдержались. Но они нарушили всё, что только можно, — подчеркнул Лукашенко, слова которого приводит ТАСС. — Они стянули 20 тысяч военных, не пограничников, не предупредив нас и опять же нарушив договор. Такие войска можно перемещать только предупредив соседей».

Лукашенко добавил, что он уже обратился к польскому народу, чтобы граждане взяли своих политиков за шиворот и прижали.

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«Потому что если здесь не дай бог начнут стрелять, вы понимаете, кто пострадает прежде всего. Поэтому нам эта войнушка абсолютно не нужна», — подытожил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Германию приютить мигрантов с белорусско-польской границы. Он подчеркнул, что в большинство находящихся логистическом центре людей хотят воссоединиться со своими семьями. Лукашенко уверен, что для Германии это небольшая нагрузка.