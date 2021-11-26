Пермь, , 14:51 — REGNUM В Пермском крае в январе-сентябре 2021 года произошел миграционный отток жителей. Регион покинули 55 744 человека, а приехали 52 862 человека. Информацию опубликовал Пермьстат.

Чемоданы

За девять месяцев наиболее значительный обмен населением, который не принес положительного результата краю, сложился с регионами Уральского федерального округа. Из общего объема миграции по УФО (5867 человек) на Свердловскую область и Ханты-Мансийский автономный округ приходилось 3227 и 1177 человек соответственно.

Кроме Уральского федерального округа мигранты выбирают Центральный и Южный федеральные округа, переезжая в Московскую область и Краснодарский край.

В пределах Приволжского федерального округа наибольший миграционный отток зафиксирован в Удмуртию (382 человека), а также в Татарию и Башкирию (197 и 185 человек соответственно).

В части международного обмена населением за три квартала 2021 года сложилось положительное сальдо миграции, миграционный приток иностранцев составил 1607 человек. Наибольшее число мигрантов прибыли в Пермский край из Таджикистана и Армении.