Бишкек, 26 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 26 ноября, на заседании совета безопасности объявил выговоры министру сельского хозяйства Аскарбеку Джаныбекову, губернатору Чуйской области Эркину Тентишеву и директору службы водных ресурсов Алмазбеку Сокееву.

Gov.kg Президент Киргизии Садыр Жапаров

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Глава государства отметил, что по их вине весной и летом не был обеспечен должный полив орошаемых земель Чуйской области.

«Только когда начали возмущаться фермеры, вы спохватились», — заявил он.

Также Жапаров отметил необходимость ранней подготовки к поливному сезону, подчеркнув при этом, что вышеназванные чиновники будут нести персональную ответственность за это.

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