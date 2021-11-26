Красногорск, 26 ноября, 2021, 15:14 — ИА Регнум. С начала 2021 года в свыше 42 тысяч разрешений на работу такси аннулировали в Подмосковье. Об этом 26 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Эта цифра составляет свыше 30% от всех ранее выданных разрешений. При этом почти треть от аннулированных разрешений были оформлены через фирмы-посредники.

Основными причинами аннулирования разрешений стали: несоответствие автомобиля такси региональному стандарту, например, отсутствовали опознавательный фонарь на крыше, шашечный пояс, желтая и серые полосы, непрохождение предрейсовых медицинских осмотров водителями, а также отсутствие обязательного трехлетнего водительского стажа. В числе других причин были предоставление поддельных документов при оформлении разрешений, снятие с налогового учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отмечено в сообщении.