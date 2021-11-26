Минск, 26 ноября 2021, 14:46 — REGNUM Власти Белоруссии потратили $12,6 млн на помощь мигрантам, находящимся на границе с Белоруссией, заявил президент республики Александр Лукашенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Германию приютить беженцев с белорусско-польской границы.
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