Москва, 26 ноября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Для бизнеса на Курильских островах будут созданы привлекательные финансовые условия, сообщил 26 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Aventura24.ru Курильские острова

В ходе мероприятия обсуждается установление налоговых и таможенных льгот для бизнеса на Курильских островах. Мишустин напомнил, что о необходимости создания привлекательных условий для предпринимателей говорили летом 2021 года в ходе рабочей поездки на Дальний Восток.

«Удалённость от материка, неразвитая инфраструктура, тяжёлые климатические условия — конечно, всё это отпугивает предпринимателей. Ведь требуются слишком большие вложения для открытия нового бизнеса на этих территориях», — сказал он.

По словам главы правительства, во время заседания будут рассмотрены подготовленные поправки в Налоговый кодекс РФ. По ним компании, которые начнут бизнес на Курилах, будут полностью освобождены от уплаты почти всех видов налогов.

Читайте также: В Госдуме рассказали о кассовом исполнении программы по развитию Курил

«Речь идёт о налогах на прибыль, имущество организаций, а также земельном и транспортном. Будут значительно снижены тарифы страховых взносов до 7,6%. Кроме того, на Курильских островах вводится режим свободной таможенной территории. На операции с товарами, ввезёнными из третьих стран, не будет начисляться налог на добавленную стоимость», — заявил премьер-министр, уточнив, что такие преференции распространятся на всех инвесторов.

Читайте также: На Курилах ожидается резкое подорожание продуктов питания

Он подчеркнул, что главное — это желание бизнеса открыть производство или создать рабочие места на Курилах.

«При этом важно не допустить возникновения там оффшорной зоны, чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги», — уточнил Мишустин.

По его словам, льготы не будут распространятся на компании, которые занимаются добычей, переработкой углеводородов, производством подакцизным товаром, выловом крабов, финансовыми и посредническими услугами.