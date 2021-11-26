Канск, Красноярский край, 26 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Сотрудник полиции в Канске подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

MaGnetik.com.ua Eduard Konovalenko Электрошокер

Возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений 42-летнему жителю города Лесосибирска. Обвинение по п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия, с применением специальных средств») предъявлено оперуполномоченному ОУР ОП МО МВД России «Канский».

По версии следствия, 27 октября оперуполномоченный и участковый, разыскивая подозреваемого в краже, прибыли к нему домой в город Лесосибирск на служебном автомобиле.

По пути в отдел полиции и в Канске оперуполномоченный нанёс мужчине несколько ударов кулаком по голове и телу и не менее 40 ударов электрошокером.

Сотрудник полиции задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, двое сотрудников полиции в Красноярске подозреваются в получении взятки в крупном размере.

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