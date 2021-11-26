Варшава, 26 ноября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. 26 ноября в Лондоне состоятся переговоры премьер-министров Польши и Великобритании — Матеуша Моравецкого и Бориса Джонсона. Об этом сообщает Polskie Radio.

Stemoc Борис Джонсон

Сообщается, что основными темами переговоров станут напряженная ситуация на польско-белорусской границе, а также ситуация на границе России с Украиной.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в течение последних дней встретился с лидерами Литвы, Латвии, Эстонии, а также с премьер-министрами стран Вышеградской группы, в состав которой, кроме Польши, входят Венгрия, Чехия и Словакия, и с премьер-министром Хорватии

Данные визиты совершаются с целью «распространения польской позиции на происходящее в восточноевропейском регионе».