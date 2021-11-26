Вашингтон, 26 ноября, 2021, 16:27 — ИА Регнум. Американская певица Бритни Спирс рассказала подписчикам в Instagram, что она сняла фильм под названием The Idol («Кумир»). Об этом 26 ноября пишет издание «Афиша Daily».

Скриншот с YouTube Бритни Спирс

По словам певицы, в фильме будут «хиты и множество ярких картинок». К посту артистка приложила фотографию украинского кота Степана, снимки которого стали популярны в Сети.

https://www.instagram.com/p/CWpBsCLMUyy/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, певец The Weeknd стал продюсером сериала для HBO с таким же названием — The Idol. Подписчики Бритни Спирс решили, что артистка говорила именно об этом проекте, однако издание TMZ опровергло эту информацию.