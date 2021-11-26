Красногорск, 26 ноября, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Точки по продаже елей на территории Подмосковья начнут работать со 2 декабря 2021 года. Об этом 26 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

PublicDomainPictures Елочный базар

«В этом году открытие елочных базаров запланировано на 2 декабря. Все они будут оформлены в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье» с праздничным красочным ограждением и освещением», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Воскресенский.

По его словам, подмосковные покупатели смогут приобрести как отечественные ели, пихты и сосны, так и импортные хвойные деревья, а также лапник, букеты из веток и подставки для деревьев. С начала декабря планируется точечное открытие объектов продажи новогодних хвойных деревьев. Основная торговля на елочных базарах начнется 20 декабря.

«Все елочные базары, а их планируется разместить порядка 260 единиц на территории 49 муниципальных образований, будут работать до 10 января 2022 года», — отметил министр.