Главы правительств России и КНР встретятся ради стабилизации поставок
Пекин, 26 ноября, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр России Михаил Мишустин проведут видеовстречу, нацеленную на стабилизацию глобальных цепочек поставок и восстановление мировой экономики. Об этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил 26 ноября на брифинге.
По его словам, переговоры председателей правительств усилят динамику экономического развития обеих стран. Их встреча поможет продвижению прагматического сотрудничества Москвы и Пекина и наращиванию взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.
«Она нацелена на повышение стабильности глобальных отраслевых цепочек производства и поставок, на восстановление роста мировой экономики», — сказал Чжао Лицзянь.
Ранее китайский дипломат сообщил, что регулярная встреча председателей правительств России и КНР состоится 30 ноября в формате видеоконференции.
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