Севастополь, , 14:42 — REGNUM Бывший первый заместитель директора департамента здравоохранения Севастополя задержан по подозрению в получении взятки, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю 26 ноября.

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Мероприятия следователи проводили совместно с УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и УЭБиПК УМВД России по Севастополю. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки должностным лицом, совершенном с вымогательством в крупном размере.

По данным следствия, в октябре 2019 года чиновник в ходе встречи с представителем строительной фирмы, которая осуществляла работы по капитальному ремонту одного из медучреждений, предложил отремонтировать его квартиру, стоимость работ была оценена в 500 тыс. рублей. За это замдиректора департамента обещал пролоббировать заключение договора на поставку товаров с подведомственным ему учреждением, а в случае отказа — пригрозил препятствиями данной фирме на территории Севастополя и отказом ей в контрактах.

«В результате в марте 2020 года между ГБУЗС «МИАЦ» и строительной фирмой был заключен договор на поставку поручней вдоль пешеходных дорожек медучреждения, минуя предусмотренные законом конкурентные способы определения поставщика. После чего сотрудники строительной фирмы окончили ремонтные работы в квартире замдиректора департамента здравоохранения», — уточнили в СК.

Экс-чиновник был задержан 25 ноября, у него проведены обыски. Следствие готовится предъявить обвинение фигуранту уголовного дела и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Кроме того, следователи намерены ходатайствовать о наложении ареста на автопарк подозреваемого.