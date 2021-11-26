Ярославль, , 14:41 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков поддерживает решение о приходе на маршруты общественного транспорта новых крупных перевозчиков. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Автобус в Ярославле City-yaroslavl.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что новых перевозчиков — «Ранд-Транс», «Автолайн» и Национальную транспортную ассоциацию — в город пригласил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Таким образом областные власти пытаются исправить ситуацию с транспортом в областном центре.

«Уже складывается пул перевозчиков. Серьезных, крупных. Они на всю Россию известны. Они планируют заходить. Все цифры и все точные даты уже сам губернатор определит, поэтому, не могу сейчас ни о чем говорить. Но то, что будут новые перевозчики — это факт, потому что не справляются наши. Есть вопросы по количеству техники. Условно говоря, есть 80 единиц у перевозчика, а в маршрутном листе 120, допустим. Это при том, что нужно 10 процентов закладывать, что техника сломалась или водитель заболел. Мы же понимаем, что еще 40 не будет, ниоткуда не возьмется. Поэтому, вот эту часть нужно вырезать. Нужно помочь. И как раз таки перевозчики заходят, смотрят», — рассказал мэр Ярославля.

Кроме того, мэр отметил, что переговоры с компаниями сейчас идут тяжело, но благодаря поддержке правительства области изменения стали возможны. При этом Владимир Волков считает, что крупные перевозчики не помешают работе городских предприятий.

«ПАТП-1» точно нет. Это муниципальное предприятие, мы его сохраняли, мы его подняли на достойный уровень. Мы всегда будем за него держаться, это огромное количество наших людей, которые там работают», — заявил мэр.

Все уже заключённые договоры будут действовать до июня 2022 года. Далее планируется проводить новые конкурсы.

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