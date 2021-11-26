Мэр Ярославля поддержал приход в город федеральных перевозчиков
Ярославль, 26 ноября, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков поддерживает решение о приходе на маршруты общественного транспорта новых крупных перевозчиков. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что новых перевозчиков — «Ранд-Транс», «Автолайн» и Национальную транспортную ассоциацию — в город пригласил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Таким образом областные власти пытаются исправить ситуацию с транспортом в областном центре.
Кроме того, мэр отметил, что переговоры с компаниями сейчас идут тяжело, но благодаря поддержке правительства области изменения стали возможны. При этом Владимир Волков считает, что крупные перевозчики не помешают работе городских предприятий.
Все уже заключённые договоры будут действовать до июня 2022 года. Далее планируется проводить новые конкурсы.