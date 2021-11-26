Москва, 26 ноября, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса в B.1.1.529, обнаруженный в Южной Африке, несет весьма серьезную угрозу для мировой экономики в целом, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«На фоне текущей перегретости мировых рынков и повышенной инфляции в США из-за вливания огромных средств для поддержания экономики страны происходит более агрессивная политика сворачивания монитарного стимулирования. Это явно не на пользу сложившейся ситуации, ведь коррекцию на мировых рынках ожидают уже очень давно.

Данная информация о новой разновидности коронавируса может стать триггером для начала разворота тренда мировой экономики.

Ведь в случае, если предположения мировых ученых подтвердятся и вирус, действительно, будет намного заразнее и устойчивее к имеющимся вакцинам, то незамедлительно последуют новые локдауны и ввод строгих ограничений, которые безусловно ударят по мировой экономике.

Великобритания и Израиль уже закрыли авиасообщения со странами, где был выявлен новый штамм вируса, последовать их примеру готовится и США.

Напомним, что пандемия в 2020 году сильнейшим образом ударила по нефти, минимальные значения курса за баррель пробили отметку в $20, тогда как рубль значительно ослаб по отношению к доллару.

Данный сценарий может повториться, если страны вновь массового начнут закрывать свои границы. Остается лишь ожидать вердикта мировых экспертов относительно опасности нового штамма коронавируса.

Российский рубль и в целом экономика России также могут подвергнуться серьезному давлению, в случае если вирусу удастся распространиться.

Скажется это, прежде всего, на бизнес-сегменте, из-за ряда возможных дополнительные ограничении, и на стоимости национальной валюты, которая напрямую зависит от котировок нефти.

Цена на нефть Brent до конца 2021 года ожидается в коридоре $70−82 за баррель. А рубль до конца декабря проведет в коридоре 72−77 руб. за доллар и 82−87 руб. за евро», — предполагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября проведет специальную встречу из-за обнаруженного в Южной Африке нового штамма коронавируса B.1.1.529.

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Эксперты обсудят, какую опасность представляет этот вариант коронавируса, и насколько он устойчив к вакцинам. Если полученные результаты подтвердят беспокойство, ему дадут название буквы греческого алфавита, и, вероятно, этот штамм будет назван «Ню».

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