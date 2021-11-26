Сухум, 26 ноября, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Конституция Абхазии является основополагающим документом государства, который недопустимо нарушать. Об этом 26 ноября по случаю Дня конституции Абхазии заявил президент республики Аслан Бжания в обнародованном обращении к согражданам.

Presidentofabkhazia.org Аслан Бжания

«Все мы четко должны понимать, что без следования нормам Основного Документа невозможно ни стабильное настоящее, ни стабильное будущее нашего государства», — говорится в сообщении Бжании.

Президент отметил, что соблюдение норм конституции важно также и для укрепления международных позиций Абхазии. Он добавил, что в республике идёт работа по разработке поправок к основному документу государства. Последнее заседание комиссии прошло 17 ноября.

Напомним, вечером 30 сентября в Сухуме, во время празднования Дня победы и независимости Абхазии, депутат депутата парламента республики Гарри Кокая начал стрелять в воздух возле одного из ресторанов. На выстрелы прибежал глава МВД республики Дмитрий Дбар и его заместители. Они потребовали сдать оружие, но Кокая отказался.

После потасовки, в которой на стороне депутата выступила группа ветеранов войны 1992 — 1993 годов, правоохранители изъяли пистолет. При этом пострадали несколько ветеранов. За проявленное к ним неуважение общественники требуют отставки Дбара. Это требование поддержали оппозиционные партии и движения. Они объявили о переходе в жёсткую конфронтацию с властями.