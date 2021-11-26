Сим, Челябинская область, , 14:38 — REGNUM Житель Ашинского района Челябинской области отправится в колонию за гибель его супруги в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

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По данным следствия, 24 мая 41-летний житель города Сим управлял мотоциклом «Crossmaster Sport 250 CC». Прав на управление у него не было. Он выкатился за пределы проезжей части, там наехал на бетонный бордюр и опрокинулся. Его экс-супруга скончалась в больнице.

Гражданин оставил место ДТП. Суд отправил его в колонию на общего режима на пять лет и взыскал с него в пользу несовершеннолетнего сына погибшей 1,5 млн рублей морального вреда.