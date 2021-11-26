Красногорск, , 15:12 — REGNUM Речная пассажирская навигация завершена в Подмосковье. Об этом 26 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Речной теплоход. Москва Water-brother

Водная пассажирская навигация на зимний период приостанавливается на трех регулярных маршрутах. В 2021 году речным транспортом в Подмосковье было перевезено более 31,5 тысячи пассажиров. Эта цифра на 30% выше показателей 2020 года, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«Основная доля пассажирских перевозок приходится на Лыткарино, где за сезон перевезено свыше 18,1 тысячи пассажиров. В Серпухове и Коломне количество пассажиров составило свыше 13,4 тысячи человек. Водная навигация в населенных пунктах позволяет жителям существенно экономить время в пути, минуя использование личного и общественного транспорта», — сказал Гержик.

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