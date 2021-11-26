Красногорск, 26 ноября, 2021, 15:12 — ИА Регнум. Речная пассажирская навигация завершена в Подмосковье. Об этом 26 ноября сообщается на сайте правительства Московской области.

Water-brother Речной теплоход. Москва

Водная пассажирская навигация на зимний период приостанавливается на трех регулярных маршрутах. В 2021 году речным транспортом в Подмосковье было перевезено более 31,5 тысячи пассажиров. Эта цифра на 30% выше показателей 2020 года, отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«Основная доля пассажирских перевозок приходится на Лыткарино, где за сезон перевезено свыше 18,1 тысячи пассажиров. В Серпухове и Коломне количество пассажиров составило свыше 13,4 тысячи человек. Водная навигация в населенных пунктах позволяет жителям существенно экономить время в пути, минуя использование личного и общественного транспорта», — сказал Гержик.