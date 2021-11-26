Санкт-Петербург, , 14:44 — REGNUM Корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12 700 «Анатолий Шлемов» 26 ноября спущен на воду в Петербурге на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединённую судостроительную корпорацию). Он стал седьмым подобным кораблем серии, которая строится для ВМФ России.

Корабль ПМО «Анатолий Шлемов» Средне-Невский судостроительный завод

В настоящее время на Средне-Невском судостроительном заводе в разной степени готовности находятся еще два корабля проекта 12 700, отметили в пресс-службе СНСЗ.

Корабль «Анатолий Шлемов» был заложен в июле 2019 года. После спуска на воду продолжатся работы по его достройке. «В ближайшее время заводская сдаточная команда начнёт подготовку к первому этапу швартовных испытаний», — пояснили на заводе.

Корабль получил имя в честь заслуженного кораблестроителя, вице-адмирала Анатолия Фёдоровича Шлемова, его дочери доверили разбить традиционную бутылку шампанского о борт тральщика.

Проект 12 700 разработан Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Корабли ПМО предназначены для борьбы с морскими минами, которые они могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабли проекта 12 700 имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, более легкий и прочный, чем у металлических аналогов. Срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

Характеристики кораблей противоминной обороны проекта 12 700: водоизмещение — около 890 тонн; длина — около 62 м; ширина — около 10 м; скорость хода — до 16 узлов; экипаж — 44 чел.

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