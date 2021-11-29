Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 29 ноября, спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин проведет четырнадцатое пленарное заседание Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает ИА REGNUM.

ОДКБ

Заседание пройдет в режиме видеоконференции.

В повестке дня заседания Парламентской Ассамблеи — рассмотрение модельных законов об информационной безопасности и о миротворцах ОДКБ. Кроме того, будет представлен доклад «О стандартах демократических выборов в государствах — членах ОДКБ и их защите от иностранного вмешательства».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин отмечал, что «ассамблея стала важным институтом повышения эффективности деятельности ОДКБ, укрепления её международного авторитета и влияния, позволила наладить тесную координацию парламентариев стран-участниц по важнейшим вопросам обеспечения национальной и региональной безопасности».

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