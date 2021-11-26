Москва, 26 ноября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Заявления президента Украины о том, что ему стали известны планы его противников по подготовке государственного переворота, являются частью информационной военной истерии. Об этом 26 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

President.gov.ua Владимир Зеленский

«Заявления о возможном государственном перевороте могут быть порождены несколькими причинами. Первая, и очевидная — это продолжение нагнетания военной истерии на Украине с указанием конкретных сроков «российской агрессии», которая якобы должна состояться в начале следующего года», — заявил Безпалько.

«Подобного рода нагнетание является, с моей точки зрения, подготовкой самой Украины к агрессии против республик Донбасса», — отметил политолог.

«Пытаясь превентивно упредить российский военный ответ на наступательные действия ВСУ, Украина в лице своего президента заранее маркирует любые действия России как «агрессию», — подчеркнул Безпалько.

«Заявления о возможном госперевороте должны усилить всю эту истерию через украинские и особенно через глобальные СМИ», — заключил эксперт

Напомним, что президент Украины заявил о том, что ему стали известны планы осуществления государственного переворота 1 декабря текущего года.