Санкт-Петербург, , 14:58 — REGNUM Застройщик АО «Терра Нова» подал иск в арбитражный суд из-за того, что Смольный не передаёт этой компании намывные участки земли в Василеостровском районе. Об этом сообщает «Деловой Петербург» 26 ноября.

Новостройки Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Правительство Петербурга удержало участки 4 и 7 на бульваре Александра Грина из-за высокой плотности застройки. Это в свою очередь вызвало реакцию АО «Терра Нова», и компания подала в суд на комитет имущественных отношений Смольного.

Строительная компания планировала возвести жилой комплекс многоквартирных домов на указанных участках. Власти же решили разместить на этой территории объекты социального значения.

Напомним, что проект по застройке территорий намыва «Терра Нова» ведет еще с 2007 года с изменениями и корректировками. Проект освоения территорий Василеостровского района планируют завершить к июню 2026-го года.

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