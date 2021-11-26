Киев, 26 ноября 2021, 14:34 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ведет с олигархом Игорем Коломойским «никаких союзнических разговоров».
Глава Украины отрицательно ответил на вопрос о том, сотрудничает ли он с Коломойским в медийной сфере.
Как сообщало ИА REGNUM, бывший актёр, получавший миллионы через российские фирмы, а ныне президент Украины Владимир Зеленский стал фигурантом «досье Пандоры» — крупного расследования международного консорциума журналистов.
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