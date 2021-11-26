Уфа, , 14:37 — REGNUM Молоко с истекшем сроком годности использовал молочный комбинат для изготовления продукции в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

Молоко (сс) Alexas_Fotos

Сообщается, что сотрудники управления Россельхознадзора по Башкирии возбудили дело об административном правонарушении в отношении уполномоченного лица ООО «Бирский комбинат молочных продуктов».

Во время мониторинга ФГИС «Меркурий» специалисты установили, что 10 сентября 2021 года при производстве ультрапастеризованного молока предприятие использовало сырое коровье молоко, срок годности которого истек 9 сентября 2021 год.

«При этом, в производственном сертификате было указано, что ультрапастеризованное молоко произведено 31 августа 2021 года. За ввод в оборот потенциально опасной пищевой продукции регистрация уполномоченного лица в системе «Ветис. Паспорт» приостановлена», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что итогам рассмотрения административного дела виновное лицо могут оштрафовать.