Арзамас, Нижегородская область, 26 ноября 2021, 14:58 — REGNUM Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко ознакомился с ходом испытаний нового бронетранспортёра на основе универсальной платформы «Бумеранг» в ходе рабочей поездки на Арзамасский машиностроительный завод, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
На заводе Криворучко продемонстрировали производство бронеавтомобилей «Тигр» и бронетранспортеров БТР-82А. Также замминистра ознакомился с ходом работ над бронетранспортером и боевой машиной пехоты на базе платформы «Бумеранг».
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