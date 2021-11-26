Арзамас, Нижегородская область, , 14:58 — REGNUM Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко ознакомился с ходом испытаний нового бронетранспортёра на основе универсальной платформы «Бумеранг» в ходе рабочей поездки на Арзамасский машиностроительный завод, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

БТР «Бумеранг» Militaryarms.ru

На заводе Криворучко продемонстрировали производство бронеавтомобилей «Тигр» и бронетранспортеров БТР-82А. Также замминистра ознакомился с ходом работ над бронетранспортером и боевой машиной пехоты на базе платформы «Бумеранг».

"Машина прошла предварительные испытания с положительным результатом. В настоящее время дорабатываются опытные образцы для предъявления их на государственные испытания, которые планируется начать в марте — апреле 2022 года. Завершение государственных испытаний планируется в ноябре — декабре следующего года», — сообщил начальник 154-го военного представительства подполковник Юрий Чикин.

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