Нур-Султан, , 14:32 — REGNUM Грузию ждут для участия в дискуссии в формате «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) по Закавказью. Об этом 26 ноября заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы полностью открыты для участия Грузин в этом процессе, — подчеркнул в беседе с ТАСС дипломат. — Когда Грузия посчитает необходимым, когда она созреет для этого, она будет являться таким же полноправным участником процесса».

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Что касается проведения самой встречи, то, по словам Руденко, пока идёт проработка этих вопросов, нужно получить согласие всех участников.

«Когда оно будет достигнуто, мы объявим, где это состоится. Мы надеемся, что это вопрос недолгой перспективы», — добавил представитель российского внешнеполитического ведомства.

Он также заявил, что если Тбилиси не подтвердит готовность прибыть на встречу, «стул останется для Грузии вакантным».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года Турция предложила расширить сотрудничество по урегулированию карабахского конфликта до формата «3+3» — Россия, Азербайджан, Армения, а также Иран, Грузия, Турция. Это предложение было поддержано Ираном.

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Напомним, 9 ноября 2020 года в рамках урегулирования последнего обострения в Нагорном Карабахе, произошедшего в сентябре прошлого года, Россией, Азербайджаном и Арменией было подписано два совместных заявления: одно — о прекращении огня и второе — о разблокировке транспортного сообщения между республиками.

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