Калуга, 26 ноября, 2021, 14:53 — ИА Регнум. В Калуге в рамках Года науки и технологий в Российской Федерации 26 ноября состоялось торжественное открытие Всероссийского фестиваля «Плоды науки». На двухдневный фестиваль приехали около 300 школьников, ставших победителями проектов научного направления общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Участников Всероссийского фестиваля «Плоды науки» приветствовал заместитель губернатора Константин Горобцов.

В программе — выставка последних научно-технических достижений, образовательная программа, лекторий с ведущими учеными, детская научная конференция, экскурсии, а также развлекательная программа. В частности, учащиеся смогут самостоятельно провести опыты в зоне физико-химических мастер-классов, окунуться в научные виртуальные миры при помощи VR очков и поучиться пилотированию дронов.

Заместитель губернатора Константин Горобцов поблагодарил организаторов за выбор Калужской области для проведения фестиваля. Обращаясь к участникам, он отметил, что в регионе создаются все необходимые условия для всестороннего развития школьников.

«Мы в первую очередь ставим своей задачей создание условий для того, чтобы и школьники, и студенты получили возможность всестороннего развития. Сегодня в области много научно-технологических производств, которые готовы открыть все двери для вас. Мы вас всегда ждем, мы заинтересованы в каждом из вас», — отметил Константин Горобцов.

Фестиваль «Плоды науки» завершится 27 ноября.