Москва, 26 ноября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. На данный момент Кремль не контактировал с представителями офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Пока не было», — приводит его слова ТАСС в ответ на просьбу прокомментировать заявления украинского лидера о том, что глава его офиса свяжется с представителями РФ в течение ближайшего времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что руководитель его офиса Андрей Ермак в ближайшее время будет контактировать с российской властью. Этого желают глава Евросовета Шарль Мишель и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель, добавил Зеленский и заявил, что «мы абсолютно не против».