Астрахань, , 14:31 — REGNUM В Астрахани проводится процессуальная проверка по факту гибели рабочего. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Каска рабочего Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Вечером 24 ноября 57-летний мужчина находился на объекте на улице Сытова в Ленинском районе Астрахани. При разборе металлического ангара он упал с высоты третьего этажа. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.