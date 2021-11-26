Москва, , 14:30 — REGNUM Снижение рубля 26 ноября вызвано глобальной волной охлаждения риск-аппетита инвесторов на фоне обнаружения новых, потенциально более заразных мутаций коронавируса, уверен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. Об этом он сегодня, 26 ноября, заявил ИА REGNUM, комментируя подскочивший до максимумов за последние 6 месяцев курс доллара.

Коронавирус

«Заметным катализатором рублевого ослабления является снижение нефтяных цен. На стоимость «чёрного золота» давят такие факторы как возвращение локдаунов из-за вирусного давления и появления новых штаммов COVID-19, перспективы вывода на рынок стратегических резервов США, КНР, Индии, Японии и других стран, а также дорогой доллар (индекс американской валюты DXY курсирует в районе 1,5-летних максимумов). Кроме того, спрос на инвалюту в России традиционно растет перед выходными из-за опасений развития негативных событий, в частности в геополитической плоскости. Геополитический дисконт в рублевых активах, увеличившийся в последние недели, пока в значительной мере сохраняется», — пояснил эксперт.

По его словам, до конца 2021 года ключевыми факторами для динамики рублевого курса останутся уровень общерыночного риск-аппетита, изменения в геополитическом фоне и цены на нефть. «С учетом комплекса вышеназванных факторов, а также прохождения пика поддержки со стороны налогового периода краткосрочно нельзя исключать и большего ослабления рубля, до 77−78 за доллар. В базовом сценарии к концу года мы ждем пару доллар-рубль в диапазоне 71−75», — добавил Бахтин.

Напомним, что 26 ноября курс доллара подскочил до 75,43 рубля.