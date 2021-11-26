д. Брузги, , 14:30 — REGNUM «Мы будем вместе с вами работать над вашей мечтой», — заявил 26 ноября Александр Лукашенко, выступая на митинге в лагере нелегальных мигрантов близ белорусско-польской границы. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лагерь оборудован по распоряжению Лукашенко в транспортно-логистическом центре возле белорусского погранперехода «Брузги» близ границы с Польшей. Лукашенко сообщил: «По нашим подсчетам, на территории Белоруссии, кроме этого двухтысячного лагеря, около 2−3 тысяч беженцев из ваших стран. Но это очень приблизительные цифры».

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Лукашенко пообещал, что «мы ни в коем случае не будем играть и делать политику на ваших судьбах», отметив также:«Мы ничего не будем делать насильно. Захотите уйти отсюда — поможем. Не захотите — будем делать все, чтобы сберечь ваши жизни».

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«Если мы сейчас не решим в Белоруссии проблему беженцев, она будет на порядок мощнее. Сюда хлынет огромное количество беженцев и сдержать их на границе будет невозможно», — сказал руководитель постсоветской республики. При этом он отметил, что ожидается поток нелегалов из Афганистана и к этому активно готовится соседняя Украина.

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«Я знаю, что у вас уже образовалась некая руководящая элита в лагере. Это неплохо. Давайте через них поддерживать контакт со всеми вами, — отметил он. — Еще раз повторяю: мы сделаем все, что вы пожелаете. Мы не будем вас силой заставлять делать то, что вы не хотите».

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