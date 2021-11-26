Ярославль, 26 ноября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Ярославле жители вновь отдали «сотрудникам банка» большие суммы. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

Так 65-летняя жительница Заволжского района города сначала поговорила с «сотрудниками банка», а затем со «следователем», которые убедили её перевести сначала 300 тысяч на счёт, затем взять кредит на 500 тысяч, а также купить телефон с бесконтактной оплатой и несколько раз перевести кредитные средства. Таким образом женщина отдала мошенникам более двух 2 миллионов рублей.

47-летняя жительница Дзержинского района попала в похожую ситуацию. Здесь мошенники повели себя изобретательнее и представились сначала следователем центрального отдела экономической безопасности, а затем сотрудниками Центробанка. В результате махинаций женщина отдала злоумышленникам 1 миллионов 650 тысяч рублей.

Сейчас по обоим фактам возбуждены уголовные дела.