Владимир, , 14:27 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы поделились с читателями множеством занимательных и курьезных историй: средневековые «ветераны», елочки с особым тошнотворным ароматом и многое другое. Читайте самое интересное в нашем обзоре.

Подстаканник Дарья Драй © ИА REGNUM

Центральный федеральный округ

В городе Ковров Владимирской области для нового роддома закупают оборудование. Среди обычных покупок затесалась одна экзотическая, которая привлекла внимание публики благодаря названию своего поставщика. Аппараты для реанимации новорожденных в роддом поставил Челябинский станкостроительный завод. «ПроВладимир» передает, что такие аппараты завод продает исключительно в Ковров, а вообще завод убыточен и делает станки.

Недолго радовались жители Калуги, что из города можно улететь напрямую в Египет. «Калужский мечтатель» передает, что самолеты из Калуги в Египет больше не полетят. Причиной стало отсутствие необходимого числа пассажиров.

«Белгородчина» удивляется поистине целебным свойствам Алексеевской исправительно-трудовой колонии. Раньше здесь избавился от алкоголизма футболист Александр Кокорин. Теперь актер Михаил Ефремов продемонстрировал столь же резкий поворот в судьбе и характере. Он с сокамерниками снял фильм по Достоевскому, бесхитростно назвав его «Преступление и наказание». Фильм уже победил во всероссийском конкурсе ФСИН, но на более известные премии претендовать вряд ли будет, да и в широкий прокат, увы, не выйдет.

В Тамбовской области случайно откопали древнейшее в регионе захоронение. Три скелета попались экскаваторщикам при прокладке водопровода в одном из сел. Захоронение относится к срубной культуре скотоводов-кочевников, ему 3,5 тысячи лет. После завершения исследования его примут на госохрану, пишут «Тамбовские истории».

Северо-Западный федеральный округ

Другая история про захоронения пришла из Ленинградской области. Поисковики недавно обнаружили здесь очень крупное захоронение: примерно в полторы тысячи человек, и объявили, что на поле убивали людей в Великую Отечественную войну. Археологи думают иначе, передает «Новгородская летопись». По словам одного из специалистов, поисковики раскопали средневековый погост. Подобные ошибки уже бывали, когда дилетанты по ошибке раскапывали под видом военных захоронений старые деревенские кладбища.

В той же Ленинградской области горячо обсуждают историю старушки, которая не дождалась операции и самостоятельно устроила себе несложное хирургическое вмешательство. «Ночной губернатор» пишет, что история выглядит диковато, надеется, что виновные понесут наказание, а заодно хвалит железную волю пенсионерки: «Бабушка — кремень-человек. Врачу-полярнику Леониду Рогозову за удаленный самому себе в условиях зимовки аппендикс орден Трудового Красного Знамени когда-то дали. Надеюсь, что и нашу героиню власти не забудут своими милостями».

Тем временем Росздравнадзор стал выявлять противников вакцинации, которые в интернете дискредитируют прививки от коронавируса. Правда, пока нашли немного — 37 человек, почти все они из трех областей. Лидером стала Карелия, где крупные штрафы грозят восемнадцати блогерам, затем идут южные регионы: Ростовская область (восемь человек) и Волгоградская (пять). «В общем, аккуратнее с высказываниями в соцсетях», — советует «Сталингумрак».

Приволжский федеральный округ

Поразительная новость пришла из Сызрани. Местные проститутки стали требовать от своих клиентов QR-коды. «Неожиданно, но женщины с пониженной социальной ответственностью демонстрируют повышенную социальную ответственность», — удивляется «Страновед».

В один из ресторанов Казани вдруг пришло будущее: официантов тут заменили на роботов. Причем роботы одеты в национальные костюмы, а наверху на них надеты тюбетейки. «Поговаривают, что они берут чаевые биткоинами и не приносят меню, пока не прослушаете парочку татарских песен», — шутит ВТП.

В библиотеке Тольятти нашли очень старую книгу: ей 253 года, причем она великолепно сохранилась. В книге напечатана поэма «Неистовый Орландо» на итальянском языке. «Кто и когда подарил библиотеке такую уникальную книгу — до сих пор остается загадкой. Учитывая, что еще не все запасы старых книг в библиотечном хранилище разобраны, нас могут ждать другие, не менее интересные открытия», — пишет «Злой самаритянин».

Южный федеральный округ

«Кубань. Новости» рассказали очередную историю из серии «ограбление века». В Сочи из вагона поезда украли 27 подстаканников. Преступление удалось оперативно раскрыть. По подозрению в воровстве задержан двадцатилетний проводник. Его ждет суд и объяснение, к чему ему понадобилось столько подстаканников.

В Новороссийске — наоборот, странная история случилась не с пропажей, а с находкой. Местный житель увидел на капоте своей машины огромную желтую змею. Трогать ее он побоялся и вызвал спасателей. «Кубань 24» передает, что змея оказалась не местной и, вероятно, сбежала из террариума.

Еще одна история о животных, но более печальная, пришла из Ростова. Прямо на улице здесь открыли лавку по продаже чучел. Среди чучел — птицы и даже медведь. «Ростов главный» пишет, что жители удивляются: нормально ли устраивать такую продажу на виду у всего города?

Северо-Кавказский федеральный округ

В Дагестане жители высокогорного села купили трансформатор для получения электричества. Им пришлось тащить агрегат по серпантину на носилках целых пять километров. Зато теперь у семей есть электричество и тепло, которое раньше получали по старинке, сжигая дрова. «Помоги себе сам», — пишет Mash Gor.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге задержан молодой человек, устроивший битву с троллейбусом. Парень был недоволен, что его не выпустили из салона, а когда все же выбрался наружу, то достал топор и разбил окна троллейбуса. «Екатское чтиво» уточняет, что гражданин был пьян. Теперь он раскаялся в содеянном и пообещал возместить ущерб.

Сибирский федеральный округ

Уличные елки в городе Рубцовске вдруг начали смердеть к большому удивлению жителей. Дело в том, что в прежние годы их регулярно воровали в преддверии Нового года. Теперь уличные елки полили вонючей жидкостью, причем на морозе запах не особо ощущается, а вот в помещении елочка воняет нестерпимо. «Кстати, даже если вонючую елочку быстро вынести на улицу, мерзкий запах будет сохраняться в жилище еще несколько недель, и никакое проветривание не спасет», — пугает любителей бесплатных деревьев «Барнаул».

Дальневосточный федеральный округ

В лесу на Сахалине случайно нашли старую японскую шахту. В провале виднелись сгнившие деревянные крепи, остатки старого кабеля. Жители отчего-то решили, что в глубине спрятано «японское императорское золото». «Охотские байки» пишут, что проверить догадку о кладе не получилось: не нашлось 25-метровой веревки для спуска. Вернуться к находке сахалинцы собираются чуть позже.

На Камчатке, несмотря на успешную лососевую путину, цены на красную икру только растут. Причины традиционны: предновогодний ажиотаж спекулянтов, браконьеры, которые неплохо демпингуют, «а также жадность рыбопромышленников». «Мачо с Авачи» предлагает запустить в регионе проект «Доступная икра».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 3 декабря.