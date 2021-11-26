Сеул, 26 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. 260 сахалинских корейцев, которые были направлены на принудительные работы на остров Сахалин во время колониального правления Японии (1910−1945 гг), прибудут в Южную Корею в начале декабря. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Kenny J Lee Южная Корея

По их словам, 21 бывший житель Корейского полуострова и 239 членов семей жертв принудительного труда, прибудут в Южную Корею последовательно с 27 ноября по 10 декабря.

Известно, что сахалинские корейцы возвращаются на родину в рамках правительственной программы поддержки этнических корейцев Сахалина. Им предоставляется постоянное место жительства и, по желанию, двойное гражданство.