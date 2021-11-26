Москва, , 15:10 — REGNUM Россия является гарантом энергетической безопасности Евросоюза. Об этом 26 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его словам, поставки энергоносителей из России в страны ЕС являются гарантом стабильности и элементом, которые сдерживает возможный рост конфронтации.

«Запад все больше погружается в энергетический кризис. Любые военные действия преследуют прежде всего экономический характер — спасение экономики США, Европы, передел рынков. Экономика сегодня рулит всем. В этом плане устойчивость России как важнейшего критического поставщика, надежного экспортера газа, нефти, энергоресурсов в Европу — это элемент стабильности и доверия», — сказал Коротченко.

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