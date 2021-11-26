Хельсинки, 26 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Гарантией безопасностиРоссииможет быть только её собственная сила, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 26 ноября, комментируя высказывания президента Финляндии Саули Ниинистё.

Хельсинки

Как сообщалось ранее, Ниинистё заявил, чтово времяихвстречис Владимиром Путинымв Москвепрезидент России«очень положительно» оценилегоидею оживить «дух Хельсинки», то есть принципы, заложенные в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

« Дух Хельсинки» — это как раз то, что внесло существенный вклад в развал Советского Союза. Потом всякий раз, когда Запад переходил к новому этапу ослабления уже России, он опять вспоминал этот пресловутый «дух Хельсинки».

В подписанном в Хельсинки в 1975 году Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству было два столпа: нерушимость послевоенных границ и права человека. Используя инструменты «защиты» прав человека, Запад способствовал подрыву советской системы, разрушил границы СССР, оторвал от него Советскую Прибалтику, а потом и другие республики.

Теперь Запад, видимо, предложил нам какую-то новую схему обеспечения «нерушимости» границ России. Недавно и наш президент заговорил о необходимости «гарантий безопасности на Западе». Это совпадение очень тревожит.