Красноярск, 26 ноября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Двое сотрудников полиции в Красноярске подозреваются в получении взятки в крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ возбуждено в отношении двух 33-летних сотрудников МУ МВД России «Красноярское».

По версии следствия, в сентябре 2020 года полицейские задержали жительницу Красноярска при продаже наркотических средств. От родственника задержанной они получили взятку в сумме 300 тысяч рублей. По результатам процессуальной проверки в отношении задержанной было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник полиции предстанет перед судом в Омской области.

Читайте также: В Омской области будут судить получившего взятки полицейского