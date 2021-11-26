Москва, , 14:25 — REGNUM То, что в РФ на 5% вырос уровень доверия предпринимателей к действиям правительства, связано с оптимизмом российского бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

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«Рост уровня доверия на 5%, с моей точки зрения, скорее связан с оптимизмом российских предпринимателей. Однако бизнесу нужно дать больше полномочий в плане донесения своего видения ситуации до правительства, экспертной оценки законодательной базы и нормативных документов, — сказал Демин. — При таком подходе у предпринимателей сложится картина их вовлеченности в процесс принятия экономических решений, а результат не заставит себя долго ждать. И не нужно говорить, что политика и бизнес — вещи разнонаправленные. Все чаще и чаще мы видим несистемные, непродуманные решения».

По его словам, особенно много таких было обнародовано в период коронавирусных ограничений.

«Более того, бизнесу приходится сталкиваться с неразрешимыми противоречиями, когда сегодня можно, а завтра нельзя. Тут же следует упомянуть взаимодействие предпринимателей и правоохранителей. Слишком много несправедливых решений выносится в нашей стране и слишком часто руководители компаний оказываются в числе виновных без вины», — посетовал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, бюрократию и налоговую нагрузку назвали теми факторами, которые хуже всего сказываются на доверии бизнеса к действиям российских властей.

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