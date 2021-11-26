Москва, , 14:23 — REGNUM Изменение методики оценки уровня бедности необходимо в первую очередь для того, чтобы добиться национальных целей по снижению уровня бедности в России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 ноября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал соответствующие планы Минтруда РФ, которые предполагают учет инфляции при определении уровня бедности.

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«Как показывает мировой опыт, новую предложенную Минтрудом схему определения уровня бедности уже давно используют в других странах, в том числе и в Европе. Экономика нестабильна, и инфляция является важной составляющей в определении коэффициента бедности, который более точно отразит современные реалии, — сказал Порочкин. — В ведомстве уточняют, что данные расчеты пока не будут влиять на размер прожиточного минимума, и внесение изменений в расчеты нужны для более точной статистики. Насколько правильной окажется данная методика, покажет только время».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Минтруд представит новый подход к оценке бедности.

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