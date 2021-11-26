Москва, 26 ноября 2021, 16:26 — REGNUM Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков анонсировал собственный сериал под названием «Евгенич». Об этом 26 ноября пишет издание StarHit.

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков
Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков
Скриншот с YouTube

В съёмках проекта приняли участие исполнители Лолита, Дима Билан, Ольга Бузова, а также блогер Даня Милохин и футболист Игорь Акинфеев. По сюжету все они станут клиентами героя сериала, продюсера Евгенича, которого сыграет сам Жуков. «Я задумал этот проект 3 года назад. Мы начали снимать 1,5 года назад, и я живу этим проектом всё последнее время», — написал солист «Руки Вверх» в личном Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/tv/CWtBuY4oUP1/

Добавим, что премьера шоу «Евгенич» состоится 9 декабря 2021 года. Сериал будет транслироваться на телеканале «Пятница!».

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